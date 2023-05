L’Inter alla vigilia della partita contro il Milan in Champions League sta tentando in tutti i modi di recuperare Gosens

Secondo quanto riportato da TMW, l’Inter tenterà a tutti i costi di recuperare più gente possibile per il derby di Champions contro il Milan.

Su tutti l’esterno tedesco nerazzurro Robin Gosens anche per far rifiatare un Dimarco a pieno regime. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime 48 ore: tra speranze nerazzurre e voglia di esserci.

L’articolo Robin Gosens ci sarà per Milan-Inter? La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG