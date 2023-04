L’agenzia di Romelu Lukaku, attraverso la Gazzetta dello Sport, si rivolge direttamente alle autorità governative italiane

Una pagina triste per l’Italia, ma un grande passo per sconfiggere a livello mondiale la piaga del razzismo. Sulla Gazzetta dello Sport, la lettera aperta della Roc Nation, agenzia di Lukaku, indirizzata direttamente all’Italia tutta:

L’APPELLO-

Enough is enough

Cara italia,

Do better. Want better. Be better.

Nel calcio professionistico i giocatori neri sono stati spesso vittime di manifestazioni di odio durante le partite. Odio espresso tramite buu, ululati, riproduzioni del verso della scimmia, insulti razzisti e bucce di banana lanciate ai migliori atleti del panorama internazionale. Tutto cio davanti agli occhi del mondo, davanti agli occhi dei bambini, davanti alle famiglie dei giocatori

Nessuno ha dovuto affrontare alcuna conseguenza per questo comportamento atroce. Non e mai cambiato nulla in questi anni. Non è stata intrapresa alcuna azione capace di sconfiggere questa piaga. Così alla fine le uniche persone ritenute responsabili sono i

Giocatori nel momento in cui reagiscono a questi comportamenti

Disgustosi subiti durante una partita.

Ora basta, adesso basta!

Odio razzismo ignoranza.

In un gioco che unisce le persone di tutto il mondo, dovremmo solo mostrare il meglio dell’umanita. Non c’è spazio per il razzismo. Non si puo tollerarlo. L’italia e meglio di cosi.

Siamo tutti migliori di questo.

Chiamiamo quindi a raccolta la comunità sportiva mondiale –

Giocatori proprietari di squadre, artisti, brand e tutti i tifosi per denunciare questi comportamenti razzisti e sensibilizzare gli haters riportandoli a un livello di civilta piu umano. Uno standard piu decoroso, rispettoso e compassionevole.

La squadra più importante è la squadra umana. Lavoriamo insieme per tagliare fuori il razzismo dal gioco e metterlo in panchina, per sempre.

Cordiali saluti,

Rocnation

L’articolo Roc Nation: Italia, ora basta. In questi anni non è cambiato niente proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG