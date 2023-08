L’arbitro Gianluca Rocchi, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A 2023-24 ha fatto chierezza delle misure contro il razzismo

Le parole dell’arbitro Gianluca Rocchi, ai microfoni di Sky Sport, in merito alle misure straordinarie che saranno adottate contro gli episodi di razzismo in Serie A:

RAZZISMO? NO, GRAZIE– «Tolleranza zero per il razzismo nei campi.Ci fermeremo subito, senza annunci preventivi»

