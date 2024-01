Rocchi: «Bastoni Duda Fabbri non percepisce la realtà del fallo, ma il VAR doveva intervenire». La spiegazione del designatore arbitrale

Rocchi, designatore arbitrale, ha spiegato come si è arrivata alla convalida del gol di Frattesi in Inter Verona nonostante il fallo di Bastoni su Duda che ha fatto infuriare i tifosi della Juve. Queste le dichiarazioni riportate da Sky Sport.

ROCCHI – «Fabbri non percepisce la realtà del fallo, forse non lo vede nemmeno bene, lo intravede. Secondo noi doveva fermare il gioco dopo la traversa perché comunque il pallone rientra verso il centrocampo e c’è un difensore a terra. Se questo non viene fatto il VAR deve intervenire. Purtroppo Nasca dà poca importanza all’entità del fallo».

The post Rocchi: «Bastoni Duda Fabbri non percepisce la realtà del fallo, ma il VAR doveva intervenire» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG