Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, fa discutere con le sue dichiarazioni su Genoa-Juve: ecco cosa ha detto sugli errori di Massa

Fanno discutere per l’ennesima volta le parole di Gianluca Rocchi, che ad Open Var ha così analizzato gli episodi da moviola di Genoa-Juve.

LE PAROLE – «Perché dobbiamo fermare un arbitro che ha azzeccato prima 45 episodi? Sbaglia una volta un arbitro o un Var, è un concetto che va superato e non vorrei sentirlo dire. L’errore chiaro è l’espulsione di Malinovskyi, su questo argomento cerchiamo di essere molto chiari e ho chiesto di essere molto duri con cui mette a rischio l’incolumità. Non possiamo fare sconti. Gli altri sono episodi da campo, sono decisioni che potevano essere gestite diversamente ma non sono due errori chiaro».

