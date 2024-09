Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, recentemente immortalato dalle telecamere con un braccialetto del club nerazzurro, è intervenuto sulla questione.

Nel mondo del calcio, spesso il dibattito si accende non solo per le dinamiche in campo ma anche per vicende che prendono vita al di fuori delle quattro linee, talvolta assumendo dimensioni maggiori di quelle che meriterebbero. Uno di questi episodi ha riguardato Gianluca Rocchi, ex arbitro di calcio e attuale designatore arbitrale, il cui accessorio indossato durante una partita ha alimentato discussioni e speculazioni sui social media.

Il braccialetto della discordia

Durante Inter-Atalanta dello scorso venerdì, Rocchi è stato avvistato con al polso un braccialetto dell’Inter, dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento di alcuni utenti dei social network. Immediatamente, questo particolare è stato elevato a motivo di sospetto e discussione. Le reazioni non si sono fatte attendere, con una parte della tifoseria e dei commentatori che hanno sollevato dubbi sulla parzialità e sull’etica, tipico riflesso della velocità con cui le percezioni e le accuse possono propagarsi online, indipendentemente dalla loro fondatezza.

La risposta di Rocchi

Interpellato sulla questione, Gianluca Rocchi ha scelto non solo di rispondere ma anche di chiarire la situazione in un modo che sottolinea la banalità dell’accaduto. Durante l’ultima puntata di Deejay Football Club, Rocchi ha spiegato come il gesto di indossare il braccialetto non avesse alcun significato ulteriore rispetto a una mera procedura di accesso. Essendo spesso presente negli stadi in qualità di osservatore o per incarichi legati al suo ruolo di designatore, gli vengono forniti braccialetti di riconoscimento che variano in base alla squadra ospitante. Quindi, il braccialetto in questione era semplicemente uno dei tanti che vengono utilizzati per identificare gli individui autorizzati ad accedere in certe aree degli stadi.

