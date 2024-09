Non solo gioie per il centrocampista italiano ieri: dopo la rete c’è stata la richiesta di sostituzione.

L’Italia ha vinto 3-1 contro la Francia: si tratta di una grandissima vittoria, ecco il commento di Luciano Spalletti in conferenza stampa. “Cosa è successo in poche settimane? Intanto giro i complimenti ai calciatori perché sono loro che se li meritano, sbattersi su e giù per il campo contro questi avversari diventa una cosa ardua e quindi si fanno i complimenti a loro. Quando ho accettato la Nazionale pensavo di costruire una squadra forte e a me non si modifica l’idea dopo 1-2 gare perse, penso di avere a che fare con una Nazione in cui si possono trovare 20 calciatori forti e far vedere delle cose importanti anche contro squadre di un livello top come la Francia. Poi è sempre la stessa cosa: non c’è niente in questo mondo che può distruggere com’è la tua mente. Il gol preso in quel modo ti può ridurre alla follia e quindi doppiamente bravi nell’esser rimasti in partita. Poi i ragazzi hanno fatto delle cose importanti oltre i gol: s’è sbagliato tantissimi fraseggi, ma stasera siamo stati dei giganti quanto i nostri avversari”.

Davide Frattesi

Le condizioni degli acciaccati

“Frattesi dice di averlo detto per tempo, di aver chiesto il cambio appena ha sentito un affaticamento. Per Calafiori c’è da valutare, ma coi nostri bravi medici c’è possibilità di recuperarlo”.

L’ammissione del diretto interessato

A Rai Sport lo stesso Frattesi dopo la gara ha parlato così delle sue condizioni: “Sto bene, magari ora ne ho di meno perché più si gioca e più si entra in condizione. Piano piano spero di arrivare presto al 100%”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG