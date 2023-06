Rocchi punta al cambiamento: «Non è una scelta facile, ma…». Si parla di riduzione di organico e di arbitraggio europeo

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri della Serie A, ha parlato a Radio Anch’io Sport su Radio Rai: dalla conduzione del fischietto in Europa a un taglio degli arbitri. Ecco le sue parole:

ARBITRAGGIO EUROPEO – «Qualità di arbitraggio e tecnica maggiore e per portare i risultati è stato un percorso non semplice. Il campionato italiano non è la Champions League dunque dobbiamo pensare a noi ma portando qualche novità dalle competizioni europee».

TAGLIO ALL’ORGANICO – «Dobbiamo ridurre il numero degli arbitri e anche loro lo sanno. Almeno in tre saranno cambiati. Non è una scelta facile, perché come tutti sono ragazzi e anche per noi la scelta è difficile».

