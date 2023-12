Il designatore arbitrale Rocchi si è espresso a Open Var di DAZN sul rigore assegnato inizialmente al Lecce contro l’Inter

Rocchi si è espresso così a DAZN sul rigore discusso di Inter-Lecce:

«L’interpretazione del calcio di rigore per fallo di mano è soggettiva. E’ la cosa più complessa per tutti noi, è sempre un’interpretazione soggettiva anche se cerchiamo di darci dei parametri. Il braccio largo rigido è rigore sempre, non è facile derubricare gli episodi sempre alla stessa maniera. Mi chiedono: ‘Ma perché le decisioni non sono tutte uguali? Non possono esserle, non perché non vogliamo ma perché non riusciamo a prendere la stessa decisione»

