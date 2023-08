Rocchi sui maxi-recuperi: «Ecco cosa ho chiesto agli arbitri». Le parole del designatore degli arbitri in conferenza stampa

Gianluca Rocchi ha parlato dei maxi-recuperi nella conferenza stampa al termine del raduno di Cascia. Ecco le parole del designatore degli arbitri di Serie A e B riprese dall’ANSA:

«Non abbiamo parlato di maxi-recuperi. Saranno congrui con il tempo perso. Ho però anche chiesto che non ci sia mai zero recupero perché è impossibile che non ci sia stata alcuna perdita di tempo».

