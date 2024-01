Gianluca Rocchi, responsabile della Can, ha lanciato una proposta dopo le numerose polemiche arrivate negli ultimi giorni

Gianluca Rocchi, responsabile della Can, ha lanciato una proposta al termine della conferenza stampa di metà stagione tenuta oggi a Coverciano. Ecco le sue parole:

«Quella di non parlare degli arbitri nelle dodici ore successive è una mia richiesta, sicuro, poi non dipende da noi. Non parlare degli arbitri nelle dodici ore successive alla partita vorrebbe dire limitare le polemiche del 90%».

L’articolo Rocchi: «Vorrei niente dichiarazioni sugli arbitri dopo la partita» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG