Gianluigi Longari ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter e sulla possibilità dell’arrivo di un nuovo attaccante

Gianluigi Longari fa il punto sul mercato dell’Inter nell’editoriale su Sportitalia. Ecco le sue dichiarazioni:

«E poi c’è l’Inter, che in campionato guarda momentaneamente tutte le contendenti dall’alto, e che conscia del proprio potenziale sembra intenzionata a non procedere in alcuna maniera sul mercato per non intaccare gli equilibri raggiunti dal gruppo di Simone Inzaghi. A questo proposito si sta lavorando principalmente sulle uscite, con la prospettiva di incassare qualcosa per i cartellini o quantomeno abbattere il monte ingaggi in maniera ulteriore rispetto a quanto già fatto.

A questo proposito, un possibile addio anticipato di Sensi sarebbe visto di buon occhio da dirigenza e proprietà, senza necessitare di un innesto che vada a sostituire un calciatore che a causa dei tanti infortuni ha avuto uno spazio minimo per esprimersi sul rettangolo verde.

Capitolo attacco: l’intenzione ribadita ad ogni sollecitazione è quella di proseguire con gli stessi componenti attuali del reparto avanzato sino al termine della stagione. Di certo eventuali proposte (al momento non pervenute) per Alexis Sanchez non verrebbero rispedite al mittente, con conseguente monitoraggio delle occasioni nel ruolo in cui andare a reinvestire il risparmio sull’ingaggio conseguente ad un possibile commiato anticipato del cileno».

L’articolo Calciomercato Inter, Longari: «Arriva un attaccante se parte lui» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG