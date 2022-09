L’attaccante della Roma Abraham è stato protagonista in negativo del match perso contro l’Atalanta

Tammy Abraham è stato tra i peggiori della Roma nella sconfitta casalinga per 1-0 contro l’Atalanta, in particolar modo per gli errori in zona gol. Per il Corriere dello Sport, la prestazione dell’inglese è da 5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Esce chiedendo scusa ai tifosi con la mano. Gli fa onore. Se la Roma rimane a zero, la responsabilità è soprattutto sua: sbaglia due occasioni comode a conferma di un periodo storto. Peccato perché stavolta aveva giocato benino, salvando pure sulla linea il possibile 0-2».

