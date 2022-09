Stasera la Roma giocherà ad Empoli per il posticipo della 6a giornata, Mourinho scioglie i dubbi sull’attaccante

Abraham o Belotti? Il portoghese non ha dubbi, anzi, sarà l’inglese a partire dal primo minuto con ogni probabilità. Rientrato dal piccolo fastidio che l’ha tenuto fuori in Europa League, tornerà in campo da titolare.

L’articolo Roma, Abraham o Belotti? Mourinho scioglie i dubbi proviene da Calcio News 24.

