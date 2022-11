Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con il Sassuolo.

PAROLE – «Prima di analizzare la partita, vorrei rivolgermi ai tifosi, ai compagni di squadra, all’allenatore e in qualche modo scusarmi per non essermi espresso sui livelli della scorsa stagione, non sono stato me stesso. Sono una persona, un ragazzo, in fondo. Ho attraversato un momento difficile, con poca fiducia. Oggi ci tenevo a dimostrare ai tifosi che sono ancora io, che sono pronto ad aiutare la squadra. Manca una partita da vincere prima della sosta e dopo la sosta bisogna tornare più forte di prima».

L’articolo Roma, Abraham: «Voglio scusarmi per non essermi espresso sui livelli della scorsa stagione» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG