Doveva essere la partita del suo rientro, ma contro la Salernitana Dybala non è sceso nemmeno in campo e ora preoccupano le sue condizioni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua presenza nelle prossime gare resta in dubbio. L’argentino sente ancora dolore dopo la botta subita contro l’Atalanta e anche per Budapest aleggia una grossa incognita in casa Roma.

