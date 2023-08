Houssem Aouar, centrocampista della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio contro la Salernitana

Houssem Aouar, centrocampista della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio contro la Salernitana.

PAROLE – «Partita sfortunata, credo che meritavamo di vincere questa partita. Abbiamo fatto una buona partita, credo che dobbiamo anche migliorare difensivamente, ma con questa partita siamo fiduciosi per le prossime e per la stagione. L’anno scorso è stata una stagione difficile per me, credo che con questi giocatori sia più facile giocare. Sono contento di giocare con questi giocatori, così è più facile per me in campo, sono fiducioso per il futuro e per la stagione».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG