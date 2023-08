Federico Bonazzoli, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Empoli in Serie A

VERONA – «La scelta è stata facile. Non devo di certo presentare io questa piazza e questa società. Appena mi si è presentata l’opportunità ho deciso di venire qui. La trattativa è stata lunga, ma il mio unico obiettivo è sempre stato quello di arrivare a Verona il prima possibile per poter iniziare subito a lavorare. A gennaio dell’anno scorso c’era stato già un contatto, una situazione che però non si era mai approfondita. A fine stagione ho saputo che c’era la possibilità concreta di arrivare qui, in un club che mi voleva fortemente. La voglia della società di portarmi qui ha contato molto per me. Nella vita, in generale oltre al calcio, stare in un luogo dove sei apprezzato incide. Ho bisogno di questo, di sentirmi vivo, di stare con persone che mi vogliono: io devo tanto a loro e dovrò ripagare in campo questa fiducia».

BARONI – «Non conoscevo il mister di persona, ma solamente per quanto fatto negli anni passati, i risultati che ha ottenuto sono sotto gli occhi di tutti. Personalmente mi trasmette serenità, tranquillità e umanità. Spero possa insegnarmi molto perché voglio migliorarmi ed imparare».

