Houssem Aouar, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff.

PAROLE – «Sì, sono pronto per domani. Spero di giocare perché non ho giocato tanto nelle scorse partite. So che devo fare meglio per aiutare la squadra e spero di farcela. Vogliamo vincere sempre perché quando giochiamo per la Roma è l’obiettivo. Sappiamo che sarà difficile finire primi, ma non è impossibile. Domani andiamo con una mentalità vincente e speriamo di essere primi a fine partita. È la prima volta che sono lontano da Lione. So che devo imparare. Adesso è difficile per me, ho fatto due partite male a Praga e a Ginevra. Lo so. Con umiltà so che devo dimostrare al mister che posso fare di più. Sono fiducioso, a partire da domani. Il mister è una persona vera. Per esempio io parlo tanto con lui e ho già detto che il mister mi aiuta molto a imparare a giocare con la squadra, giocare un calcio differente, però mi piace questo, mi piace la mentalità vincente del mister. Sono felice e orgoglioso di giocare per lui e so anche che è difficile per me non avendo giocato molto, però spero che adesso possa fare grandi partite per lui, la squadra e i tifosi».

