Belotti ha fretta di chiudere con la Roma: la gara con la Cremonese può aiutare i giallorossi a piazzare Felix e accogliere il Gallo

Andrea Belotti ha fretta di arrivare alla Roma, ma non può continuare ad aspettare. la sponda per il suo passaggio in giallorosso potrebbe arrivare con la sfida con la Cremonese.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i grigiorossi sarebbero interessati a Felix Afena-Gyan. La sua cessione, che verrà discussa dalle due società, potrebbe aprire uno spiraglio per l’arrivo del Gallo.

L’articolo Roma: Belotti ha fretta, la Cremonese può aiutare proviene da Calcio News 24.

