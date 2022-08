Eddy Merckx intervistato da Sportweek ha detto la sua sui belgi della Serie A del Milan e non solo. Ecco le parole

«Non ho una simaptia per una vostra squadra rispetto ad un’altra e non mi sento di fare pronostici per un motivo. Quale? Nel calcio nessuno ha già vinto in partenza. Nessuno. Ogni partita va sempre giocata, fino alla fine. Se pensi che possa andare in un modo, magari finisce che termina in quello opposto. Perciò sbilanciarsi in previsioni di qualiasi tipo non ha molto senso»

