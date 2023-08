Roma, le parole di Belotti dopo il pareggio: «Possiamo migliorare tanto, Paredes e Renato Sanches ci aiuteranno molto»

Andrea Belotti ha parlato ai canali ufficiali della Roma dopo il pareggio con la Salernitana, arrivato con la sua doppietta. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Guardando tutta la partita e le azioni, meritavamo di vincere e non solo con un gol di scarto. È andata così, non è bello pareggiare quando si gioca in casa perché la Roma deve giocare sempre per vincere, ha qualità importanti. Quando non si vince, non si può essere felici».

MIGLIORARE – «Sì, possiamo migliorare tanto, poi sono arrivati Paredes e Renato Sanches che sono importanti e ci daranno una grande mano. È stata una partita tosta, con questo caldo non è mai facile. Ripeto, dobbiamo vincere».

DOPPIETTA – «Sì, peccato per non aver vinto altrimenti tutto si sarebbe chiuso in bellezza. Spero che i prossimi gol servano per i tre punti, altrimenti il bicchiere è sempre mezzo vuoto».

