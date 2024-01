Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ha parlato a Mediaset dell’episodio delle bottiglietta e della partita contro la Lazio in Coppa Italia

EPISODIO – «Mi hanno tirato una bottiglia di birra in testa. Non mi sembrava il caso di fare polemiche o scenate, le autorità di competenza interverranno perché non credo sia una cosa normale».

PARTITA – «Una volta andati in svantaggio siamo andati in difficoltà: possiamo sicuramente migliorare sul gioco, siamo sulla strada giusta. Fa male perdere queste partite ma ripartiremo dalla forza del gruppo, compattiamoci che la stagione è lunga»

