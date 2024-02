Roma Cagliari 4-0: De Rossi non si ferma e batte Ranieri. Il tabellino e la cronaca del posticipo di Serie A

Stravince la Roma contro il Cagliari per 4-0 con la doppietta di Dybala, la rete di Pellegrino e la prima rete del bianconero in prestito Huijsen.

De Rossi continua a vincere e battere un Cagliari sempre più in difficoltà: la Roma si lancia nella corsa per la Champions League, in cui è anche presente il Milan.

