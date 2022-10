La Roma sta dando uno sguardo anche al mercato per rinforzare il reparto offensivo e avrebbe trovato l’accordo con Solbakken

L’attaccante del Bodo Glimt va in scadenza a fine anno e può trovare una nuova squadra. Il centravanti norvegese arriverà in giallorosso a gennaio dopo il Mondiale. Tiago Pinto ha lavorato sotto traccia per trovare l’accordo con l’entourage del giocatore. Lo scrive Il Tempo.

