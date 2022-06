La Roma visto la difficoltà di rinnovare Zaniolo ha deciso di metterlo sul mercato, Juventus e Milan si battaglieranno il giocatore.

I giallorossi hanno deciso: far cassa con Zaniolo questa la decisione della Roma dopo l’evidente difficoltà di far rinnovare il giocatore della nazionale italiana. Già dopo la finale di Champions League, gli agenti del giocatore si sono incontrati con i dirigenti di Juventus e Milan per sondare l’eventuale disponibilità del calciatore, che c’è stata.

Nicolò Zaniolo

Il prezzo fatto dalle Roma è 50 milioni di euro, che serviranno per finanziare il mercato attraverso l’acquisti di due esterni offensivi di ottimo valore in ascesa. La Juventus prima di far firmare Di Maria proverà a vedere se è possibile fare l’operazione in tempi relativamente brevi mentre il Milan proverà a vedere se finanziariamente è possibile fare l’operazione con la liquidità subito disponibile. Insomma la Roma ha messo giù l’asta, vediamo ora chi la vincerà ma soprattutto dove vorrà andare il calciatore in forza ai giallorossi.

