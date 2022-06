La Juventus fa sul serio per Molina, l’Udinese è disposta a trattare la cessione del laterale ma non quella di Udogie.

Allegri vuole il terzino destro dell’Udinese, il nazionale argentino Molina si avvicina alla Juventus ogni momento di più. Non partiranno però entrambi gli esterni dell’Udinese, infatti la società friulana ha fatto sapere che Udogie e Beto per questa sessione di mercato e fino alla fine della stagione che sta per iniziare non partiranno, per permettere ai giocatori di esprimersi al massimo e venderli al valore reale.

L’Udinese valuta Molina 30 milioni di euro, non poco per il terzino destro argentino. Ma la Juventus è disposta a spendere, l’inserimento di Ranocchia nella trattativa fa scendere pesantemente il costo del cartellino di almeno dieci milioni + altri 20 liquidi richiesti della società friulana dove ancora si gioca la partita su rate e dettagli non da poco. Su Ranocchia verrà comunque mantenuta una sorta di prelazione per il giocare nel caso di riacquisto della Juventus in futuro. Insomma la Juve fa sul serio, vuole Molina.

