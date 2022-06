La Juventus fa sul serio in questo calciomercato, trovata una bozza di accordo con Kostic per tre milioni di euro a stagione.

Max Allegri vuole due esterni offensivi entro questo mese, oltre Di Maria gli sforzi sono concentrati anche su Kostic per la Juventus. L’esterno fresco campione di Europa League, va in scadenza di contratto nel 2023 e la richiesta del club tedesco è di 20 milioni di euro. La Juventus offre una cifra tra i 10 e 12, facile intuire come il venirsi incontro trova nei 15 milioni di euro la cifra giusta per far sfociare il matrimonio nel totale accordo.

L’esterno dell’Eintracht Francoforte ha trovato un accordo con la società bianconera per un triennale da quasi 3 milioni di euro a stagione. Kostic quest’anno è stato capace di collezionare 15 assist tra campionato e coppe, oltre condite da 7 reti. Per un totale di 43 presenze per un esterno alto 1,84. Vedremo quindi se la Juventus deciderà di mettere le mani sul serbo, prima ricerca da Lazio e Inter.

