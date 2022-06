Il centrocampista francese della Juventus può partire in questa sessione di mercato, Rabiot difficilmente rinnoverà il contratto.

La Juventus valuta la cessione a titolo definitivo oltre che di Arthur che potrebbe finire anche in Brasile o in Premier League anche di Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza di contratto ma il suo lauto stipendio difficilmente sarà oggetto di grande taglio. Infatti la madre e agente del giocatore francese, non vuole scendere l’ingaggio del figlio. A questo punto si aprono vari scenari per la mezzala della nazionale della Francia.

A Max Allegri non dispiace il giocatore attualmente in rosa, ma non lo reputa ne un campione ne un fenomeno. Quindi la richiesta per il francese è di 15/20 milioni di euro. Proprio il Manchester United che ha perso Pogba in direzione proprio Juventus (anche se non ancora ufficializzato) ha messo gli occhi sul centrocampista che può essere adatto al ruolo di mediano nel centrocampo a due della squadra inglese.

