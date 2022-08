Seconda vittoria consecutiva per la Roma. I giallorossi vincono all’Olimpico contro la Cremonese grazie al Cremonese

La Roma ha battuto 1-0 la Cremonese nella seconda giornata di Serie A raggiungendo Inter e Napoli in vetta alla classifica a punteggio pieno. Partita complicata per i giallorossi in un Olimpico sold out, sbloccata da un colpo di testa di Smalling al 65′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Prima della rete decisiva una traversa per parte, colpita da Dessers per la Cremonese ed El Shaarawy per la Roma. Nota negativa per Mourinho l’infortunio di Zaniolo.

