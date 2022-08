Le parole di Smalling, autore del gol vittoria della Roma: «La cosa importante sono i tre punti ma dovevamo chiuderla prima»

Chris Smalling ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma, arrivata grazie alla sua rete decisiva. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Sono soddisfatto, la cosa importante sono i tre punti ma dovevamo chiuderla prima, possiamo solo migliorare».

MIGLIORAMENTI – «Aver trascorso un anno con il Mister, aver fatto un buon precampionato e non aver avuto problemi fisici non potevo che migliorare. Come squadra siamo migliorati, non potevamo partire meglio».

GRUPPO – «La squadra è più completa ma dobbiamo ancora migliorare e lo stiamo facendo. Avevamo potuta vincere con un risultato più ampio queste due partite».

DEDICA A WIJNALDUM – «Siamo tristi per quello che gli è capitato, si sentiva bene e integrato nel gruppo. Speriamo posso tornare presto perché abbiamo bisogno di lui».

L’articolo Roma, Smalling: «Dobbiamo migliorare e lo stiamo facendo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG