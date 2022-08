Problemi per Zaniolo che si è infortunato alla spalla intorno al quarantesimo di Roma Cremonese: dentro l’ex Milan El Shaarawy

La Roma in ansia per Zaniolo, ancora una volta. Il fantasista, intorno al 40′ mentre era lanciato in porta è finito a terra dopo un grande intervento in scivolata di Lochoshvili della Cremonese.

Il fantasista è rimasto a terra a causa di un infortunio alla spalla e sofferente non è riuscito a proseguire il match. Al suo posto Mourinho ha inserito El Shaarawy, mentre Zaniolo è stato accompagnato dai cori dell’Olimpico.

