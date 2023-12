Roma, cresce la fiducia per il recupero di Paulo Dybala in vista del prossimo match contro la Juve: terzo giorno in gruppo

Come riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, Paulo Dybala anche oggi ha lavorato con il resto del gruppo Roma a disposizione di Mourinho.

Aumenta così la fiducia sul suo recupero completo in vista della prossima sfida di campionato in programma sabato contro la Juve. Contro i suoi ex compagni l’argentino potrebbe partire dall’inizio.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG