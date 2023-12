Le parole di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, dopo la sconfitta subita dai giallorossi contro la Juve a Torino

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Roma contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita. Le gare così equilibrate poi si decidono sugli episodi. Torniamo a casa con un po’ di delusione».

COSA SI POTEVA FARE DOPO IL GOL SUBITO – «Loro si chiudono benissimo dietro e diventa difficile fargli gol. Sono andati in vantaggio con un episodio e poi diventava dura».

CRESCITA – «Abbiamo le potenzialità per stare più avanti in classifica. Per fortuna la classifica è corta e basta fare un filotto di tre o quattro vittorie per risalire».

DARE UNA MANO IN DIFESA – «Io ci sono, ma speriamo che qualcuno arrivi perché sennò la coperta è corta».

