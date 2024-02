La Roma vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro l’Inter, ecco come hanno reagito i tifosi giallorossi al ko e i messaggi al tecnico De Rossi

Non ha contemplato la via del riposo la Roma di Daniele De Rossi dopo la sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro. Già il giorno dopo il ko confezionato con i nerazzurri, i giallorossi erano a lavorare sul campo di Trigoria, seguendo gli insegnamenti di Daniele De Rossi, come evidenziato dal post pubblicato dalla squadra nella capitale.

Dozzine e dozzine i commenti sotto il post rilasciati dai tifosi della Roma a tal proposito, con l’obiettivo dichiarato che sembra essere abbastanza preciso; dimenticare al più presto la prestazione con i meneghini. «Daje Raga ora testa a Rotterdam» ha scritto infatti un fan. Ed altri due: «Quanto vorrei che DDR facesse una grande seconda parte di stagione e la Roma», «Daje Roma». C’è anche però chi ritorna con la mente al big match di Serie A: «Spero che El Sha migliori» (autore di un gol a Sommer), chi riflette: «Ieri è vero abbiamo perso, come all’andata vero… ma ieri abbiamo perso con dignità». E infine chi ironizza su un particolare momento dell’incontro: «Lukaku sta ancora davanti la porta a pensare se tirare o saltare sommer?».

L’articolo Roma, De Rossi cerca la reazione dopo l’Inter: i tifosi l’hanno presa così proviene da Inter News 24.

