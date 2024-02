Arrigo Sacchi è sicuro, malgrado la distanza con la Juve l’Inter non deve pensare a gestire il vantaggio scudetto, poi il consiglio a Inzaghi

Guai a pensare solamente a gestire il vantaggio, spiega Arrigo Sacchi sull’Inter. Ecco le sue parole nell’intervista a La Gazzetta dello Sport proprio in merito ai nerazzurri e la lotta Scudetto, con tanto di consiglio a Inzaghi.

SCUDETTO INTER – «Nel calcio, quando credi di aver vinto, succede che spesso vai in crisi e perdi. Ma l’Inter è una squadra di alto livello e di notevole esperienza, e dunque non credo che commetta l’errore di sentirsi già campione d’Italia. Non si può mai stare tranquilli quando il destino dipende da un pallone che rotola. Certo, avere sette punti in più è un buon margine, ma non si deve pensare a gestire. Piuttosto, questo è il momento di spingere ancora di più sull’acceleratore per dare la sgommata decisiva».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI ARRIGO SACCHI SULL’INTER

L’articolo Sacchi certo: «Inter? Guai se pensa a gestire, a Inzaghi do un consiglio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG