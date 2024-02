Daniele De Rossi a Roma si è presentato al meglio con due vittorie in altrettante gare, ma ora vuole ‘sfidare’ Mourinho

Lo Special One soltanto una volta è riuscito a trovare tre successi in fila alla guida dei giallorossi e l’ex capitano potrebbe riuscirci al primo colpo. All’Olimpico contro il Cagliari non sarà certo una passeggiata, ma può davvero trovare un filotto importante per continuare a sognare la zona Europa.

