Le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi contro la Fiorentina

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Roma contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

PRIMO TEMPO – «Non penso che sia colpa del giallo a Mancini, anche qualche scelta mia non ha aiutato e abbiamo fatto un primo tempo moscio. Nella ripresa molto meglio, abbiamo preso il pallino in mano ma calciando molto poco. Quando le cose non vanno bene serve fare un’analisi soprattutto dopo gli impegni europei, non hanno bisogno di passare a tre per avere sicurezze. Quando li vedo cotti torno ad un sistema che li ha fatti sentire sicuri, probabilmente stanno un po’ in rigetto di quel modulo».

HUIJSEN – «Non eravamo una squadra con tanti centimetri, forse tenere Dean in campo mi permetteva di non sprecare un cambio dopo. Il discorso di non perdere una partita del genere è fondamentale, non mi piace festeggiare i pareggi ma abbiamo giocato contro una grande squadra. In un campionato lungo ci stanno anche queste serate».

4-3-3 E SECONDO TEMPO – «Siamo un po’ noi quelli, secondo me però abbiamo tirato troppo poco però ci stanno anche gli avversari. Abbiamo preso il 2-1 nel momento migliore, ci ha un po’ ammazzato poi ci sono le individualità come Svilar che ha parato il rigore».

LLORENTE E MANCINI – «Llorente ha una qualità impressionante, quasi sprecata per un difensore. Gol bellissimo. Lo stadio chiedeva il secondo giallo per Mancini quasi più di un gol, è stato un cambio per prevenire un rosso e da lì a poco l’arbitro l’avrebbe buttato fuori».

DYBALA – «Dybala ha fatto una grande partita ma era solo un po’ affaticato non ha niente di particolare».

AOUAR – «E’ un giocatore molto forte, ha segnato un gol che gli darà morale ma sono contento che ha fatto novanta minuti e si merita di essere dentro questo gruppo».

