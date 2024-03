Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto dai viola contro la Roma

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Fiorentina contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «E’ un punto che arriva ancora a tempo scaduto, non possiamo ancora una volta punti e prestazioni. Dispiace perché possiamo fare bene nell’ultimo pallone e veniamo castigati, tutti gli avversari trovano l’incrocio dei pali. La malasorte continua a perseguitarci, ci teniamo la prestazione dato che a due mesi dalla fine non puoi stare lì a recriminare. Ora archiviamo e pensiamo al prossimo impegno».

RIGORI – «Ci siamo fermati più di una volta a batterli con i rigoristi, più di lavorare e di provarci non possiamo fare. Non è che arriva il primo che capitano e calcia, sta calciando gente che in allenamento fa gol ma in questo momento stiamo pagando in maniera eccessiva gli errori dal dischetto. Devi avere freddezza e lucidità, il rigore è un vantaggio enorme che devi cercare di sfruttare ma non stiamo riuscendo a fare. Sono punti persi e amarezze che devi smaltire velocemente».

REAZIONE ROMA – «Sono tornati con la difesa a quattro e non siamo riusciti a dare pressione costante, abbiamo aggiusto la riconquista della palla che se non la fai forte Paredes sventaglia a destra e sinistra. Dopo aver preso le misure abbiamo creato i presupposti per fare male. Alla fine potevamo tenere qualche pallone, dobbiamo crescere in questi aspetti che al momento paghiamo».

PROBLEMI NEI DETTAGLI – «Perché il dettaglio nel momento in cui stiamo parlando della linea difensiva può capitare che a tempo scaduto non risali come ad inizio partita, il dettaglio è il rigore, oppure tenere la palla all’ultimo secondo buttandola in aria e farla scoppiare».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG