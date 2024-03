Le parole di Diego Llorente, difensore della Roma, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi contro la Fiorentina

Diego Llorente ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Roma contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «Sono contento per il gol, ma oggi non abbiamo fatto una buona prestazione. Mancini, Paredes, Ndicka tanti con gialli ma la squadra con fiducia ha preso un punto buono per il nostro cammino. Svilar ha fatto una buona prestazione, con lui possiamo fare grandi cose».

LA CHAMPIONS É POSSIBILE – «Con questo carattere si arriva, ogni gara deve essere come l’ultima della stagione».

