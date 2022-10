Gli osservatori del Brasile domani all’Olimpico per la partita della Roma: Ibanez si gioca una convocazione per il mondiale

Cleber Xavier e Bruno Baquete, osservatori del ct del Brasile Tite, secondo quanto riportato da globo.com domani saranno allo stadio Olimpico.

I due saranno a Roma per valutare la prestazione di Ibanez, che potrebbe quindi rientrare nel gruppo gialloverde per il mondiale in Qatar.

L’articolo Roma, domani osservatori brasiliani per Ibanez proviene da Calcio News 24.

