Roma, dopo la netta sconfitta con il Milan nella piazza scoppia la contestazione: finiti gli alibi, Verona e Salernitana decisive

Al triplice fischio di Milan–Roma è iniziata la contestazione dei tifosi. Come riportato da La Gazzetta della Sport, i giallorossi hanno finito la gara sotto il loro spicchio di tifosi, 4.000 circa, che hanno gridato alla squadra di «tirare fuori le palle», un monito ripreso anche dai tifosi sui social, in cui la misura sembra colma. La sconfitta non sorride alla squadra di Mourinho, che ieri complice la squalifica si è rifugiato nel silenzio, evitando di cercare alibi. Le prossime due sfide contro Verona e Salernitana saranno decisive, e il tecnico portoghese dovrà affrontrarle con una squadra rimaneggiata: ieri nove assenze e contro l’Hellas mancheranno anche Cristante e Mancini, squalificati.

Intanto la squadra continua a lavorare sul mercato, ma prima di individuare i rinforzi, il FPF costringe la società a lavorare in uscita. I nomi sono quelli di Sanches, che potrebbe partire già in settimana in direzione Besiktas, liberando 3 milioni. Altri nomi in partenza sono quelli di Spinazzola – tra Galatasaray e Arabia Saudita – e Llorente, PSG. Ma dopo le cessioni, non bisognerà sbagliare gli acquisti: preso Huijsen, la priorità rimane comunque un difensore.

