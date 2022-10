Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Betis: le sue dichiarazioni

Paulo Dybala ha parlato ai canali ufficiali della Roma.

SCONFITTA – «Sottoporta non siamo stati cinici, abbiamo preso pali e il loro portiere è stato molto bravo. Il Betis è una buona squadra, ma con tutto il rispetto non credo siano stati bravi a creare molto opportunità. Hanno segnato nelle poche occasioni e nel calcio chi segna vince».

PROSSIME GARE – «Come sempre, come abbiamo fatto contro l’Inter e come abbiamo fatto oggi. Noi giochiamo sempre per vincere, poi si può sempre fare meglio».

