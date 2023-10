Paulo Dybala ha parlato a Dazn prima di Roma-Frosinone.

LE PAROLE – «Sicuramente per la situazione in cui siamo dobbiamo dare di più per la squadra, per il mister e per i tifosi Non siamo dove avremmo voluto, ma abbiamo tempo per ripartire. Io mi sento bene, lavoro per essere sempre a disposizione».

