Le parole di Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Verona

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Verona, al debutto del nuovo tecnico Daniele De Rossi. Di seguito le sue parole.

ESONERO MOURINHO – «Ci sta la delusione da parte del pubblico per il periodo che stiamo attraversando e per l’esonero di Mourinho, oggi era importante ricominciare in questo modo, ovvero uniti. Siamo sempre stati uniti e un gruppo che ha lavorato, che quando scendeva in campo lo faceva per il bene della Roma. Abbiamo affrontato un momento difficile, però tutti insieme dobbiamo ripartire perché vogliamo il bene della Roma. Oggi abbiamo vinto e siamo contenti».

GRUPPO – «Non ci siamo mai disuniti in questi anni, ci sono stati momenti bellissimi come le finali europee, eravamo uniti allora e lo siamo stati quando le cose non andavano bene, purtroppo ci ha rimesso l’allenatore, ma le responsabilità sono di tutti. La società prende le decisioni ma noi siamo sempre stati con Mou. Possiamo fare di più».

DE ROSSI – «Mi ha fatto una grandissima impressione, già era leader come giocatore, ora ha la stessa passione e grinta di quando giocava. Ha senso di appartenenza e prova a trasmetterlo tutti i giorni».

COME RICONCIGLIARSI CON I TIFOSI – «Con le prestazioni, con l’atteggiamento che secondo me non è mai mancato. Dobbiamo migliorare in fase qualitativa, ci sono state gare in cui non abbiamo fatto bene a livello di gioco. Penso che abbiamo sempre cercato di dare il massimo, però non è bastato. Serve un filotto di vittorie per trovare fiducia».

