Le parole di Stephan El Shaarawy dopo la vittoria contro l’Helsinki: «Era importante vincere per il morale e per tutti i tifosi»

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro l’Helsinki. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Non mi è stato assegnato il secondo gol? L’importante è che la palla sia entrata e che la squadra abbia vinto. Questo successo serve a poco a livello di classifica perché per passare il turno dobbiamo battere il Ludogorets, ma era importante vincere per il morale e per tutti i tifosi che hanno fatto migliaia di chilometri per venire a sostenerci. Cerchiamo di fare risultato in ogni partita, giovedì sarà una sfida fondamentale e ci faremo trovare pronti: la vittoria di stasera ci dà fiducia, vincere aiuta a vincere e giovedì prossimo sarà una battaglia».

SE SI SENTE MATURO – «In una grande squadra, ogni giocatore deve avere la mentalità di poter fare la differenza perché solo così si possono raggiungere traguardi importanti. L’importante sono la dedizione e l’atteggiamento. Quella di stasera è stata una prestazione di grande sacrificio, in parte abbiamo sofferto».

L’articolo Roma, El Shaarawy: «Vittoria per il morale» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG