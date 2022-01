Roma: fatta per Oliveira

È arrivata la fumata bianca: Sergio Oliveira passa dal Porto alla Roma. Secondo il Corriere dello Sport il centrocampista portoghese arriva in prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto (e non obbligo) di riscatto fissato a 13 milioni e mezzo. Il portoghese potrebbe arrivare a Roma già nei prossimi giorni per provare a prendersi una maglia da titolare già per la gara contro il Cagliari che si gioca domenica 16 gennaio alle 18.

Si tratta del centrocampista del centrocampista di esperienza che Mourinho chiedeva per aumentare la personalità dei giallorossi, aspetto di cui, a suo giudizio, la sua squadra è carente. Oliveira firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con circa 2 milioni di ingaggio annuo; difficile che a fine stagione non ci sia il riscatto sebbene, come detto, non ci sia l’obbligo.