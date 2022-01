Sarri vuole una Lazio più italiana

La Lazio vuole andare incontro al suo allenatore Maurizio Sarri; quest’ultimo per mettere in pratica la sua idea di calcio ha bisogno di tempo oltre che di giocatori con determinate caratteristiche. L’idea dell’allenatore, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quella di anticipare qualche investimento per avere sei mesi in più per far capire il proprio modo di giocare ai nuovi acquisti. Il tecnico inoltre gradirebbe ringiovanire la rosa inserendo giocatori preferibilmente italiani evitando però le scommesse.

Ai biancocelesti servirebbe un terzino sinistro, dato che fino a qualche mese fa la squadra giocava con la difesa a tre. Le buone intenzioni di Sarri però si scontrano con la realtà: la Lazio non può comprare per via dell’indice di liquidità, urgono, quindi cessioni. I maggiori indiziati sono Lazzari e Muriqi.