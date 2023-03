Betty Bavagnoli, responsabile dell’area tecnica della Roma Femminile, ha parlato del futuro delle calciatrici giallorosse

Betty Bavagnoli, responsabile dell’area tecnica della Roma Femminile, ha parlato del futuro delle calciatrici giallorosse dopo la sconfitta con il Barcellona al Camp Nou.

RINNOVI – «Con molta onestà vi devo dire che non ci siamo occupate dei vari rinnovi, oltre a lei ce ne sono altri. E non l’abbiamo fatto perché questo periodo era troppo difficile. Appena rientriamo, ci occuperemo delle giocatrici che vogliamo far restare a Roma. Non vorrò mai separarmi da giocatrici importanti. Appena rientriamo ci metteremo a lavoro per fare i rinnovi che servono delle calciatrici che mancano. Questo è ciò che posso dire, c’è ovviamente anche la controparte».

