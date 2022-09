Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha analizzato la vittoria sul Milan Femminile nella giornata di oggi: le sue dichiarazioni

Nel post-partita della gara vinta contro il Milan Femminile, il tecnico Spugna ha dichiarato:

PRESTAZIONE: «Sono molto contento della prestazione, ma sono felice dall’inizio del ritiro. Dove arriveremo non lo so, ma noi vogliamo essere protagonisti. La Roma non aveva mai battuto il Milan in campionato e quindi è una vittoria importante».

MERCATO: «Sono arrivati innesti di grande qualità. Hanno portato anche mentalità, che è migliorata. Se vogliamo essere protagonisti in Italia e in Europa bisogna fare uno step mentale».

GIOCO: «Sono contento per la continuità dei risultati, del gioco e delle prestazioni. Le prestazioni da tempo sono molto buone e questo è importante. I risultati sono figli delle prestazioni, vogliamo continuare così».

COMPLIMENTI: «Grazie mille per i complimenti, ora vogliamo continuare a giocare così».

ATTITUDINE: «No, noi vogliamo sempre dominare la partita. Bisogna sempre provare a giocare bene. Per poterlo fare bisogna avere giocatrici forti e noi le abbiamo, uno staff che lavora tanto e noi lo abbiamo».

The post Roma Femminile, Spugna: «Molto contento della prestazione» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG